¡Lo curioso! Jeter Downs dormía cuando fue llamado a Grandes Ligas

Cuando a Jeter Down lo estaban llamando para que se incorporara, por primera vez, a las Medias Rojas de Boston en el béisbol de las Grandes ligas, estaba durmiendo, tal vez en ese sueño profundo estaba soñando de que era un Grandes Ligas, situación que sí estaba sucediendo en la realidad, pero que él no lo sabía. Al despertar, vio las llamadas perdidas de Chad Tracy, el gerente, y pensó que algo bueno iba a pasar. Lea aquí: ¡Atención! Medias Rojas sube al sanandresano Jeter Downs a Grandes Ligas

“Recibí la llamada hoy alrededor de las 10. Así que estaba durmiendo un poco y tenía mi teléfono en ‘no molestar’ para poder dormir”, dijo Downs en una entrevista en la página oficial de su equipo. “Entonces perdí un par de llamadas [Chad Tracy], nuestro gerente [en Worcester] me envió un mensaje de texto, llámame cuando tengas la oportunidad. Así que lo llamé y me dijo: ¿Estás tratando de no llegar a las Grandes Ligas?’ O algo así. Yo estaba como, es mi día libre, estoy tratando de dormir, y no podía creerlo. Empecé a llorar. Fue bastante surrealista. No lo puedo creer”, agregó el jugador de San Andrés, quien este lunes se convirtió en el colombiano número 30 que llega a Grandes Ligas. De esos 30, 28 han podido jugar en el mejor béisbol del mundo.

“Mi mamá, mi mejor amiga y mi novia están aquí, y mi hermano”, dijo Downs, quien juega en el campocorto y quien tiene 23 años.