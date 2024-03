Lo que le faltó a Real Cartagena en el juego ante Unión Magdalena

Alberto Suárez, técnico de Real Cartagena, afirmó que a sus dirigidos les faltó entender más el juego y cerrar el partido ante Unión Magdalena.

“Hay que darle el mérito al Unión Magdalena, jugaron sus posibilidades, llegaron, nos faltó tranquilidad y madurez sobre todo en la primera línea, entender que el 2-1 era bueno para llevarnos un buen resultado. No me voy tranquilo, casi toda la defensa tenía amarilla, no supimos manejar varias situaciones, el rival hizo su trabajo”, dijo el estratega del auriverde. ¡Decepción!: Hinchas de Real Cartagena nos hacen quedar mal en Santa Marta