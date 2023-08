Manchester City ante Sevilla, por la Supercopa de Europa este miércoles

El Manchester City y el Sevilla, vigentes ganadores de la Liga de Campeones y de la Liga Europa, respectivamente, disputarán en el estadio Georgios Karaiskakis de El Pireo (Grecia) la Supercopa de Europa 2023, un partido en el que se estrena el conjunto inglés y que jugará por séptima vez el español, que la ganó la primera y perdió en las otras cinco. Le puede interesar: Estos son los equipos que lideran el Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio

El equipo que entrena Pep Guardiola se estrenó en el palmares de la Liga de Campeones tras vencer en la pasada final al Milan por 1-0, con lo que será su primera participación en la Supercopa, mientras que el Sevilla ganó su final al Roma en la tanda de penaltis (4-1) después de acabar el partido y la prórroga con 1-1.

.

El partido comenzará a las dos de la tarde hora colombiana. City es favorito para levantar el trofeo.

Ese triunfo supuso su séptimo título en la segunda competición continental y ganarse el derecho a estar en la Supercopa en otras tantas ediciones, de las que ganó en 2006 al imponerse al Barcelona por 3-0 y la perdió en cinco (2007, 2014, 2015, 2016 y 2020).

El volante del Manchester City Kevin De Bruyne estará fuera de acción entre “tres o cuatro meses” debido a una recaída de una lesión en los isquiotibiales, informó el martes el técnico Pep Guardiola.

Guardiola indicó que es una “lesión grave” y que deberá tomarse una decisión sobre si el astro belga deberá ser sometido a una cirugía.

“Tenemos que decidir sobre si se opera, pero estará unos meses fuera”, dijo Guardiola.

El noruego Erling Haaland tuvo un primer año espectacular en el City, marcando 52 goles en todos los torneos, incluidos 36 en la liga, mientras el equipo de Pep Guardiola consiguió el triplete con títulos en la Liga Premier, la Copa FA y la Liga de Campeones.

Haaland será determinante para este choque por la Supercopa. “Todavía estamos en la fase inicial de este maratón, pero no me estreso. Estoy relajado”, advirtió Haaland. “Tengo que seguir con mi desarrollo y disfrutar el caos que me rodea y rendir en el campo”.