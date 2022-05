María Camila Osorio recupera la sonrisa en París

En todo caso, Osorio ha recuperado la sonrisa y las ganas de practicar el deporte para el que se emplea a fondo. “Estoy contenta porque me divertí en la pista, incluso me reía. Creo que eso es importante”, dijo la jugadora tras su reencuentro con las pistas de Roland Garros un año después.

“En este tiempo he jugado muchos partidos, he hecho mucho entreno, y también he tenido lesiones. Todo eso te hace madurar, te ayuda en el proceso. Es un camino largo, con altibajos. Hay que estar centrado, no emocionarse tanto con las victorias ni decepcionarse con las derrotas”, reflexiona.

Un aprendizaje que le permite afrontar mejor los duelos. “Cuando entro a la pista no voy solo a ver qué pasa, tengo un plan, sé que puedo hacer, tengo mis tiros. Hay días que no salen y estoy aprendiendo a buscar soluciones cuando no se dan. No me resigno con las cosas malas, voy a buscar como darles la vuelta”, asegura.

Buena parte de esa evolución, reconoce, tiene lugar en su cabeza, más que en su tenis. “Estoy mejorando en la parte mental. Antes le daba muchas vueltas a cada punto, ahora pienso más en el siguiente y en mejorar”, indicó la tenista que se considera seguidora de Roger Federer.