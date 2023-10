Messi, baja por cuarto partido consecutivo, se pierde el Fire-Inter Miami

El argentino Lionel Messi se cayó este miércoles de la convocatoria del técnico Gerardo ‘Tata’ Martino por la visita liguera del Inter Miami al Chicago Fire en el Soldier Field de la Ciudad del Viento, lo que marca su cuarto partido de ausencia por lesión.

Messi se lesionó el pasado 20 de septiembre en un partido liguero contra el Toronto FC y desde entonces no ha jugado contra el Orlando City, el New York City y el Fire en la MLS, ni contra el Houston Dynamo en la final de la Copa US Open. Lea aquí: Lo que tardó el dueño del Inter Miami para convencer a Lionel Messi

Martino remplazó al argentino con su compatriota Facundo Farías en un tridente completado por el finlandés Robbie Taylor y el venezolano Josef Martínez.

El Inter Miami se juega ante el Fire un choque directo en su pelea por una plaza en los ‘playoffs’ del Este de la MLS.