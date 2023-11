¡Ojo!: Bolívar, con la misión de repuntar en la tabla en los Juegos Nacionales

Elías Del Valle, gerente de altos logros del departamento, aseguró que: “Boyacá no ha sacado una ligera ventaja en el cuarto lugar. Esto pelea se irá hasta el final en la medallería. Boyacá tiene aún 6 medallas dentro de su presupuesto, que son en canotaje, futsalón femenino, billar y natación. Bolívar tiene 13 medallas latentes, en donde daremos todo por el todo. Tengo fe que todo saldrá bien”.

El llanto de Gilmar

En la Pista de Atletismo de Armenia, situada contigua al estadio de fútbol El Centenario, Gilmar Correa dejó hasta su última gota de sudor para dejar en alto los colores de Bolívar. En su mente estaba lograr el oro en salto alto, su especialidad, una prueba que domina a la perfección, lográndola ganar en los últimos cinco años.

Pero Gilmar esta vez falló, no dio oro, se tuvo que conformar con un bronce. Una pequeña molestia en su tobillo izquierdo, que viene afrontando hace algunas semanas, fue el impedimento para que Correa se cubriera de gloria.

Sus lágrimas, más allá del dolor, eran porque no había podido entregarle un oro a Bolívar cuando más lo necesita, pues la lucha por el cuarto lugar está bastante compleja.

“Hace una semana venía lesionado, era muy difícil llegar a recuperarme, por los colores y la bandera lo dimos todo, pero no fue posible. Perdimos la de oro por desempate porque todos hicimos la misma marca, pero por el número de faltas no pude ganar el oro. Me duele el corazón”, dijo Gilmar a El Universal al término de la competencia. Lleva a Bolívar en el corazón, le duele perder, le duele Bolívar.

La alegría del patinaje

Y mientras que el atletismo no pudo celebrar con Gilmar en Armenia, la que sí lo hizo en Manizales fue la delegación de patinaje, que ganó 8 medallas de oro y se convirtió en la campeona general de este deporte. El patinaje dominó la pista y la ruta de principio a fin, llevándose los aplausos de los asistentes. Fue grande lo que hizo el patinaje, que tuvo a Andrés Jiménez, con cuatro oros, a su principal protagonista. Luz Karime Garzón ganó medalla de plata para la selección Bolívar de patinaje en la maratón, para así sellar una gran actuación de Bolívar en el patinaje.

“Es un honor representar a Bolívar, un departamento que confiado en mí desde muy pequeña, me alegra aportar esta plata y también el bronce. Amo la familia que somos, eso es muy bonita. Estoy feliz con este logro, gracias a todos los que apoyaron, un deportista no se hace solo”.