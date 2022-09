"Para mí es como si nunca me hubiera ido": Julio Comesaña

“Gracias por el recibimiento. No sé si es porque yo estoy tan acostumbrado a este lugar y que vivo acá en la ciudad que para mí es como si nunca me hubiera ido”. Dijo Julio Avelino Comesaña ante los medios de comunicación en la sede deportiva Adelita de Char.

“Cuando hablo de estabilidad, creo que debería decir regularidad, que no sé si cabe. Yo le llamo estabilidad, porque cuando un equipo logra una manera de jugar, de una manera de atacar y una manera de defender, que guarda relación con las características de los jugadores que tiene, ahí es cuando llegan los resultados. A veces llegan de golpes los resultados, se caen un poquito o a veces cuesta. Eso es lo que digo. Porque la inestabilidad se genera en el momento en que uno ve al equipo haciendo cosas muy buenas, logrando algunos resultados importantes y después desaparecen algunas de esas cosas, quiere decir que va camino a estabilizar algo. Pero para eso no hay una receta. Los tiempos no son tan exactos”, aclaró.

Reiteró agradecimiento por su regreso al equipo con el que salió campeón en seis oportunidades: una vez como jugador, tres veces por liga, una de Copa Colombia y otra de la Superliga. “Contento de llegar nuevamente a Junior y llegar no en una situación de confort ni de nada, sino otra vez a tratar de competir y con el compromiso, que me toca hacerlo, y lograr, yo diría, una estabilidad futbolística. Porque Junior ha tenido cosas importantes. Yo diría que habría que buscar una estabilidad y tratar de construir sobre lo que entiende el grupo, qué les parece para ello en el equipo, porque todo el mundo deja cosas en un lugar. Y cambiar aquellos que nosotros entendamos, entre todos, de qué otra cosa nos puede ayudar un poco más. No es ni mejor ni peor, simplemente analizar esas cosas”.

Sobre su designación número diez al conjunto rojiblanco manifestó: “como digo siempre: si el Junior me necesita y estoy en condiciones, como estoy en estos momentos, tengo que decir presente. Si no me necesitaran no me traerían. Si ellos han elegido traerme nuevamente, pienso que es porque confían en lo que se puede hacer y yo estoy en la obligación de intentar todo lo que esté a mi alcance con la gente que me acompaña, a que logremos esa estabilidad futbolística”.

En cuanto al ambiente de la ciudad, en el que unos lo apoyan otros no. Dijo: “yo no lo sé, claramente no podría explicar la cosa, la gente podría decirlo, pero he notado en la calle una situación de bastante de desespero, de tensión, y eso genera una necesidad de cambios y la llegada de uno, por antecedentes, por los números que quedaron ahí, que se consiguieron algunas cosas importantes, a la gente eso le genera confianza. Cree que uno es la persona para eso, ojalá sea así. Si mañana no pudiera conseguir lo que la gente espera que consiga, pedirán otro nombre. Dirán Julio no más. ¡Basta! Lo tomo como la dinámica normal de esto”.

Sobre los jugadores que encontró respecto a los que dejó hace dos años, dijo que hay algunas diferencias. “Pueda ser que haya cosas a favor de este plantel y otras a favor de otro plantel, pero hay jugadores excelentes aquí, hay varios jugadores maduros, de mucho recorrido, de mucho partido encima, que han jugado en lugares importantes, que han tenido una trayectoria importante y que valoriza al conjunto. Hay otros más jóvenes que están abriendo su camino, que llegan a una experiencia como la de Junior, que no es nada fácil evitar eso, y queremos enfrentar eso como corresponde”

Sobre el cotejo ante Unión Magdalena este miércoles 14 de septiembre por la semifinal de la Copa Colombia, sostuvo que dijo que “hay que enfrentar el partido, jugar con inteligencia, no hay que salir desbocados porque hay que ganar, sino hay que hacer un juego inteligente, bien llevado, ante un rival que viene andando bien”.

En cuanto que en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta se podrá contar con público en las gradas, sostuvo que “para mí es valiosísimo, no solo para el Unión, sino para Junior, porque va haber mucha gente. Se reviven aquellos clásicos. Hay buen ambiente. Ojalá que sea una fiesta de fútbol verdaderamente y que nosotros estemos a la altura de este compromiso, eso es lo que queremos”.