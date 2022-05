¿Por qué es un error nombrar a un técnico interino para amistoso con Arabia?

El exjugador de la Selección Colombia Hárold Lozano indicó que no es momento para ensayos ni para darle la Selección a alguien solo por cumplir un compromiso internacional. “Ya deberían haber nombrado técnico, ojalá fuera colombiano, pero como están las cosas, me llamaría la atención entonces un extranjero, sobre todo argentino, que han demostrado que no son condescendientes con nadie. Sin embargo, es fundamental que lo dejen trabajar y si no, que no venga”. Le puede interesar: Fifa multó a Colombia por discriminación en los duelos ante Perú y Bolivia

Por su parte, nombres como el del técnico Alberto Gamero están en el sonajero para dirigir la Tricolor. Incluso, el samario se refirió a esa posibilidad en la última rueda de prensa de Millonarios.

“Todo se lo dejo a Dios. Siempre he dicho que los momentos de él son perfectos y no tengo que ir a buscar un puesto de otro entrenador. Me dolió lo de Reinaldo Rueda y se lo he dicho. Él no va a dejar de ser grande. No puedo buscar un puesto donde no lo tengo. Hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Sí me seduce, sería mentira decir que no”.

¿Quién es Héctor Cárdenas?

Nació el 28 de agosto de 1979, en Cali, Valle del Cauca, y se ha desempeñado como entrenador de varias categorías juveniles de la Tricolor, como la Sub-20 y la Sub-17; trabaja con la Federación desde 2018.

También fue entrenador del Cali, en 2012, 2014 y 2017. Así mismo, trabajó en las divisiones inferiores del equipo vallecaucano entre 2011 y 2013, y después entre 2015 y 2016. Sin embargo, no tiene ningún título en su palmarés profesional.