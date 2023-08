¿Qué opinas? Jugador debe estar casado, el nuevo requisito para llegar a Junior

Así lo han hecho saber a través de cánticos en cada partido de Junior, exigiéndole a Hernán Darío ‘El Bolillo’ que se desvincule de la institución; sin embargo, él no se da por vencido y persevera, ya con el objetivo de que todo pueda revertirse.

Los fuertes señalamientos al Junior de Barranquilla y, especialmente al proyecto que actualmente lidera Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, no han cesado en las últimas semanas. El equipo no gana y siembra cada vez más preocupación entre los fanáticos, quienes parecen estar cansados por la situación y prefieren un cambio de aires en la dirección técnica.

Ahora bien, revelaron una política muy curiosa para tener nuevas contrataciones. No radica en el nivel deportivo de sus jugadores, sino algo más íntimo para ellos: su situación sentimental y si están casados o no. Así como se lee, el gerente deportivo afirmó dicha situación. Lea aquí: ¡Tiene con qué!: Pier Grazziani está listo para su consolidación

“Entonces hay que mirar unas situaciones... y si es soltero, ¿quién le cocina? ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? Hay chicos que de pronto inician y no tienen ni siquiera un aire acondicionado. ¿En Barranquilla cómo esperar a un chico si no tiene aire acondicionado o no tiene un colchón?”, complementó Héctor Fabio Báez.

El gerente indica que, si bien parecen “nimiedades”, estos datos son significativos para escoger un jugador entre las filas de la escuadra barranquillera.

“Tienen un peso inmenso en el desempeño deportivo de un jugador”, cerró su intervención al respecto Báez, en una posición que generó odios y amores contra el dirigente.

Especialmente por el tema de la cocina, dichas declaraciones fueron calificadas como “machistas” en cierto sentido; sin embargo, en otros clubes del mundo también se enfocan demasiado por la situación civil de los jugadores.