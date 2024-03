Real Cartagena acumula cinco fechas sin perder en la B

No es un secreto que Real Cartagena ilusiona, que armó un equipo para ascender en este 2024. En el inicio del campeonato de la segunda división, el equipo heroico ha mostrado buen fútbol y esto también se ve reflejado en la tabla de posiciones, en donde es cuarto.

Jugadas siete jornadas, Real acumula 12 puntos, ha ganado tres partidos, ha empatado tres y solo ha perdido uno. Acumula cinco fechas sin derrota, su último y único tropiezo, hasta ahora, fue ante el Atlético Huila (2-0) en la segunda jornada. Lea aquí: Lo que le faltó a Real Cartagena en el juego ante Unión Magdalena

En su último partido, el equipo heroico dejó escapar la victoria ante el Unión Magdalena en Santa Marta, pues ganaba 2-0 y se dejó empatar a pocos minutos del final.

“Hay que darle el mérito al Unión Magdalena, jugaron sus posibilidades, llegaron, nos faltó tranquilidad y madurez sobre todo en la primera línea, entender que el 2-1 era bueno para llevarnos un buen resultado. No me voy tranquilo, casi toda la defensa tenía amarilla, no supimos manejar varias situaciones, el rival hizo su trabajo”, dijo Alberto Suárez, técnico del Real Cartagena.