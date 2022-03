Real Madrid-Barça, el plato fuerte del fin de semana

A lo mejor no llama tanta la atención como antes porque no están Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en el gramado, pero los escudos del Real Madrid y Barcelona sí y esa es la mejor invitación para que el aficionado del fútbol dé el sí y desde las 3 de la tarde de este domingo prenda su televisión o llegue al Santiago Bernabéu a observar un clásico más entre dos súper gigantes. Lea aquí: Benzema no jugará el clásico ante el Barcelona

Esta vez, el juego será por el honor y eso ya es bastante. Real Madrid, líder con 66 puntos y la Liga en el bolsillo, se medirá a Barcelona, tercero, con 51 unidades.

Después de la salida de Messi, la crisis financiera del Barcelona, Real Madrid espera hacer respetar su casa ganándole a su eterno rival.

Real Madrid viene de dar un golpe de gracia hace poco más de una semana en la que eliminó al poderoso PSG en la Champions League.

Barcelona, por su parte, ha tomado un nuevo aire con la llegada de Xavi y acaba de eliminar al Galatasaray en su propia casa para avanzar a los cuartos de la Europa League.