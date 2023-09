Roglic gana la etapa 17 en el mítico premio Angliru y Kuss sigue líder de la Vuelta

En verdad, no hay lealtad ni agradecimiento por un gregario como Kuss, quien lo ha dado todo para que ambos ganen Tour y Giro de Italia.

“No quiero ganar la Vuelta como un regalo, eso para mí no es deporte. Tiene que ganar el más fuerte y Roglic y Jonas ha hecho una subida perfecta. Me gustaría ganar pero también me alegraría si ganas Roglic o Jonas”, dijo el Kuss.

Este jueves se disputa la decimoctava etapa entre Pola de Allande y La Cruz de Linares, de 178,9 km.