¡Se pronunció el Once Caldas! Habló sobre la captura de sus tres futbolistas

Afirma que no es responsable de lo que hagan sus futbolistas y trabajadores en su tiempo libre: “Las presuntas conductas cometidas no corresponden con nuestros valores y lineamientos de la institución, por lo que Once Caldas S.A. no puede hacerse responsable ni solidario de las acciones individuales o desplegadas a título personal y ajenas al ámbito deportivo”.

Enfatizan en que tomarán medidas cuando se finalice el proceso y que los jugadores tendrán apoyo jurídico por parte del 'Blanco Blanco': "Respetuosos de los derechos que les asisten como personas sometidas a un proceso penal, en especial la presunción de inocencia y derecho de defensa".