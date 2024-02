Serie del Caribe: Puerto Rico, buen debut; Curazao sorprende a México

Rivera, no obstante, abanicó a los próximos dos bateadores, pero Cheslor Cuthbert pegó otro doblete al jardín izquierdo, remolcando a Read para el 1-0.

Los nicaragüenses, debutantes de esta competencia, anotaron su primera e histórica carrera en el Estadio LoanDepot Park, cuando en la segunda entrada, el dominicano Randy Read abrió la misma con un doble al bosque izquierdo ante el abridor Eduardo Rivera.

El lanzador ganador fue Kevin Kelly, quien lanzó cuatro capítulos y un tercio de cuatro imparables, dos ponches y tres carrera limpias admitidas. El perdedor fue Manny Barreda, quien aceptó siete hits, cinco anotaciones limpias y otorgó dos pasaportes.

A continuación jugaban a última hora República Dominicana, representada por los Tigres del Licey y Venezuela, con los Tiburones de La Guaira.

Este viernes los juegos serán: Panamá vs. Curazao (10:30 a. m.); República Dominicana vs. Nicaragua (3:30 p. m.); Puerto Rico vs. México 8:30 p. m.