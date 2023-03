Video: niño sobreviviente del terremoto en Siria conoció a Cristiano Ronaldo

Munther Almuzakki es un periodista que entrevistó a Nabil Saeed el pasado 16 de febrero, donde el comunicador le dice al niño. “En Arabia Saudita te espera tu ídolo. El ama a Al-Nassr. Me encuentro en Siria con este niño que desea con todo su cuerpo conocer a Cristiano Ronaldo”. Le puede interesar: ¡Atención! Reynaldo Rodríguez sí estará en el Clásico Mundial

El padre de Nabil no pudo sobrevivir al movimiento sísmico. Pero su mamá cada día lo motiva a salir adelante y a creer que los sueños si se pueden cumplir.

El video recorrió las redes sociales de los futboleros y captó la atención del gerente general de la seguridad del deporte en Arabia Saudita, entonces, esta persona se puso en contacto con la madre del niño y con varios organismos en Siria para diligenciar el viaje y hacer realidad el sueño de Nabil.

El niño al llegar a las instalaciones del Al-Nassar se sentía nervioso y aún no creía que fuera realidad ese momento luego de tantas tragedias que había pasado. Nabil expresó que lo primero que pensó cuando vio a Cristiano fue “Todo parece un sueño. No sabía si estaba dormido, no lo creía. Le pedí a Dios que fuera realidad”.