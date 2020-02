Viuda de Kobe Bryant demandó al dueño del helicóptero

La viuda de Kobe Bryant presentó el lunes una demanda legal contra el propietario del helicóptero en que viajaba la exestrella de los Lakers de Los Ángeles y su hija de 13 años al estrellarse en medio de la niebla el mes pasado.

La demanda por homicidio por negligencia presentada por Vanessa Bryant en la Corte Superior de Los Ángeles señala que el piloto, Ara Zobayan, fue descuidado e imprudente al volar la aeronave en un cielo nublado el 26 de enero y debió cancelar el vuelo.

Zobayan fue una de las nueve personas que fallecieron en el choque.

La demanda va contra Island Express Helicopters Inc. y el representante legal de Zobayan, que aparece solo como “desconocido 1” hasta que se determine un nombre.

En la demanda, Vanessa Bryant indica que Zobayan cometió ocho actos de negligencia, entre ellas no evaluar adecuadamente las condiciones climatológicas, volar en condiciones bajo las cuales no tenía autorización para hacerlo y no poder controlar la aeronave.