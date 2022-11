¿Ya votó por Linda Caicedo? Ayudémosla a ser la Mejor jugadora del año

Los Globe Soccer Awards premian a los mejores jugadores del año, tanto en su rama masculina como en la femenina, y tienen a Linda soñando: está muy cerca del objetivo de ser reconocida como la mejor jugadora; es la segunda en el top de futbolistas con más votos, solo por debajo de la jugadora española Alexia Putellas (actual Balón de Oro Femenino).

Con su ayuda, Linda podrá alcanzar este galardón, solo debe entrar en la página de los premios Globe Soccer pinchando en este enlace, dirigirse a la sección Best Women’s Player of the Year - Finalists 2022 y votar por ella.