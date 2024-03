“Hay que reducir el uso del efectivo en Colombia”, dice el Superfinanciero

Dijo, además, que “la falta de liquidez está condicionando la falta de crédito y tiene una correlación más cercana. Una cosa está ligada a la otra. Aumenta la liquidez, aumenta el crédito, baja la liquidez, baja el crédito. Agregó que el mercado de crédito en Colombia es poco inclusivo, tiene que ser mucho más inclusivo, no puede ser que los microcréditos solo representen 2,7% del total de créditos de la economía, más cuando más del 90% de las empresas del país son muy pequeñas.

“Al sistema financiero colombiano le falta competencia y eso hace crecer al sistema. Crear más competencia y eso tiene que ver con que abrir un banco en Colombia es muy caro, representa más o menos 30 millones de dólares y en Panamá, 10 millones. También hay problemas en las licencias, no tenemos licencias modulares y ello requiere modificación de ley y hay que ser conscientes que necesitamos menos barreras de entrada al sistema, promocionando la competencia a través de más agentes al mercado, bajando las licencias y necesitamos licencias modulares”, enfatizó.

Ferrari vislumbró “una nueva banca, que probablemente será digital, prácticamente no habrá el efectivo en el sistema, generando más claridad en las transacciones”. (Lea aquí: Innovación y digitalización, el cambio llega a los negocios).

“Una banca más responsable, que no solo se preocupe de las utilidades de sus accionistas, sino del bienestar de los consumidores financieros, de los trabajadores del sector y del medio ambiente”, es la que le propuso ayer en Cartagena el superintendente Financiero, César Ferrari, a los asistentes al Congreso de Acceso a Medios de Pago (CAMP 2024); al tiempo que instó a los distintos actores del sistema a contribuir a reducir el uso del efectivo en la economía colombiana.

Sobre el ahorro

Lamentablemente el ahorro es escaso y no todas las personas ahorra. Solo el 34% de las personas ahorra y de ellas el 74% lo hace en efectivo, ese ahorro no entra al sector financiero, se queda bajo el colchón o en una caja de zapatos, según una encuesta de la Superfinanciera de 2022. Falta mucha más penetración del sistema financiero para que pueda captar esos ahorros, precisó el funcionario.

Reveló que la cantidad de adultos que depositan en el sistema financiero ha crecido, pero en términos de créditos se mantiene estable. Es decir, no más adultos están accediendo a los créditos, más si a los depósitos.

Los canales digitales siguen creciendo frente a los canales tradicionales y eso nos señala que hay una transformación progresiva de la banca, cada vez es menos importantes los canales tradicionales y sí los dígitales.

Los canales digitales son el futuro.

Las causas son los problemas de liquidez y contribuye a ellos los encajes bancarios, que son elevados. También hay problemas de competencia y concentración del sistema financiero y un problema tributario ( el 4x1.000) y un problema de riesgo con el entorno macroeconómico, cuando la economía se desacelera, los créditos también y tiene que ver con una falta de acceso digital y competitividad, hay que llegar a todo el país, explicó Ferrari.

Soluciones

“Necesitamos más competencia en el sistema financiero, precios más transparentes. Nos falta construir simetría de información, que todos tengan la misma información. Los clientes sobre los bancos y los bancos sobre los clientes. Allí se avanza con Open Data y el Plan Nacional de Desarrollo”.

“Hay que propiciar el uso de las nuevas tecnologías, Inteligencia Artificial, por ejemplo. En la Superfinanciera queremos eliminar una serie de requisitos que se ponen a las entidades financieras, porque eso tiene costos. Un exceso de información y de regulación frena el desarrollo de los mercados. Hay que buscar el punto medio.

Necesitamos un nuevo tipo de supervisión, no utilizar los mismos instrumentos. La nueva va a hacer toda en línea. El futuro no muy lejano, el reporte será en línea y en tiempo real”.

“Una nueva banca que probablemente será digital, el futuro será digital, prácticamente no habrá el efectivo en el sistema, generando más claridad en las transacciones, una banca más responsable. Sino hay desarrollo financiero, no hay desarrollo económico y sin este, nunca vamos a poder resolver los problemas fundamentales del país, no podemos tener el 39% de la población en pobreza y el 31% en vulnerabilidad”, concluyó