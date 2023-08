Crédito para el ‘rebusque’ también tendrá respaldo del FNG

“Somos ese amigo fiador que ayuda a los colombianos a acceder al crédito. Tenemos 41 años haciéndolo y ahora tenemos una misión diferente. Históricamente nos habíamos enfocado en el ecosistema emprendedor, en el tejido empresarial, pero el Gobierno nacional nos está pidiendo llegar a la base de la economía popular”, precisó Cuéllar.

Agregó que “existen 5,8 millones de negocios asociados a la economía popular (’rebusque’), que no tienen un grado de formalidad, no pagan impuestos, muchos no están cubiertos a seguridad social, queremos llegar a esa base respaldando pequeños créditos”.

“Tenemos una misión en materia de política pública, pero no somos los que originamos el crédito, son los bancos, las entidades financieras vigiladas y no vigiladas, las Fintech, las cooperativas, las fundaciones. Son en estos momentos cerca de 100 entidades vinculadas al FNG con las que estamos respaldando al año cerca de 15 billones de pesos en créditos”, explicó Cuéllar.

También anunció que “el FNG espera atender al sector agropecuario, decisión que podría tomar la Junta Directiva de la entidad la semana próxima. Ya lo hace Finagro y el FNG quiere complementar esa oferta de valor. Podríamos atender la mediana empresa y segmentos de pequeños productores agropecuarios”.