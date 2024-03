Nivel de embalses continúa en descenso y crece demanda eléctrica

Por regiones

El mismo informe de XM señala que de las diez regiones del país, la que tuvo mayor consumo de energía es la Caribe, con 1.759,72 GWh, seguida por Centro, con 1.561,69 GWh, y Oriente, con 935,79 GWh.

“Dentro de las actividades económicas de mayor participación de demanda de energía en el mercado no regulado para febrero de 2024 respecto a febrero de 2023, se destacan: Industrias manufactureras, con 807,71 GWh, y Explotación de minas y canteras, con 602,29 GWh, que representan 39,65% y 29,57% de la demanda no regulada, respectivamente”, dice XM. (Lea aquí: “Hasta ahora no hay ningún riesgo de racionamiento de energía”: Andeg).