La informalidad laboral en Cartagena, ¡qué camello!

Para el economista, magister y PhD en Ciencias Económicas, docente universitario y exsecretario de Hacienda Distrital, Dewin Pérez: ”Los altos índices de informalidad laboral en la ciudad son estructurales y se explican por múltiples factores entre los que se cuentan factores tanto de oferta como de demanda, así como las características del aparato productivo y el tejido empresarial local y también factores institucionales. Hemos fracasado como país en la lucha contra la informalidad laboral porque el enfoque para enfrentarla ha sido errado, se ha privilegiado un enfoque institucional en donde el problema de la informalidad se reduce a un tema de costos de la formalidad.

En el caso de Cartagena tenemos una economía dual en donde una importante proporción del producto agregado se genera a través de actividades informales y se comercializa mediante circuitos informales. Vamos ahora a las apuestas productivas que tenemos, esto es los sectores Agroindustria, Construcción, Astilleros, Petroquímica-Plástico y el Turismo, tenemos entre todas unas 8.389 empresas que generan conjuntamente 48.618 empleos, esto equivale a menos del 12% del número total de personas ocupadas en la ciudad.

Ahora, no es malo per se tener en la estructura productiva una industria intensiva en capital como nos pasa en Cartagena con la petroquímica, lo realmente dañino para el empleo es que no existan en la ciudad encadenamientos productivos. Otro determinante de las altas tasas de informalidad en la ciudad se podría explicar por los escasos niveles de formación de capital humano.

Otros factores están relacionados con la gran presión migratoria que ha experimentado la ciudad por el conflicto armado y la llegada de venezolanos.