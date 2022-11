No hay interés de parar la exploración y explotación de hidrocarburos: ANH

“Jamás ha sido el interés del Gobierno parar la exploración y explotación. Se van a mantener y la decisión de si se firman nuevos contratos aún no está escrita en piedra. Por el momento, lo que se ha dicho es que estamos haciendo un estudio con los ministerios de Minas y Energía, y de Hacienda, para determinar si con los contratos en etapa de exploración podemos garantizar la seguridad y la soberanía energética de Colombia. Creemos que en estos contratos que están siendo viabilizados podemos tener varios descubrimientos, pero eso se determinará en el momento que se puedan hacer las exploraciones”, dijo Bitar Arrázola, en entrevista con la redacción de El Universal.

La conclusión desde el Gobierno es: la exploración y explotación de hidrocarburos continuará como va, con los contratos hoy firmados, y la decisión de si se firman o no nuevos contratos se está analizando con los ministerios de Minas y Energía, y Hacienda”. (Lea aquí: Cuatro principios regirán la transición energética en Colombia).

El panorama actual

“Colombia tiene hoy en día más de 380 contratos de hidrocarburos, de los cuales 217 están en la etapa de exploración, que nos permite tener nuevos descubrimientos, por eso el enfoque que ha tenido la ANH desde la entrada del Gobierno Petro ha sido viabilizar los contratos en etapa de exploración. Hay 35 contratos que están en etapa de suspensión y por instrucciones de la ministra se ha conformado una mesa técnica en donde participan el Ministerio de Minas y Energía, la ANH, la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y cada una de las compañías que tienen uno o más contratos suspendidos. De esos 35, esperamos que a finales de este año estaremos dando noticias al país de cuántos de esos contratos pueden ser reactivados, para que inicien sus distintas fases de exploración”, explico la fuente.

Cinco son los motivos por los que se suspendieron eses contratos: 1- Conflictividad social. Hay 15 de esos contratos que se encuentran suspendidos porque no tienen la licencia social. 2- Hay municipios que a través de los POT y en los concejos municipales han prohibido la ejecución de cualquier actividad de hidrocarburos en el territorio. Allí la única forma de destrabarlos es hablar con los concejos para cambiar esos POT. 3- Por orden público en distintas zonas del país. 4- No expedición de la licencia ambiental. 5- No se han efectuado las consultas previas, reseñó el Presidente (e) de la ANH.

Estos contratos corresponden a áreas que están a lo largo del país, buena parte de ellos en la cuenca Caguán-Putumayo, un par de contratos en el Caribe, en offshore o en el valle del Magdalena y en la cuenca Chinú-San Jacinto.