Notarías de Cartagena: turnos para fin de año 2023

En el departamento de Bolívar hay 32 notarías distribuidas en 24 municipios, incluyendo a Cartagena, lo que asegura una cobertura adecuada para las necesidades legales de los ciudadanos. En particular, Cartagena cuenta con 7 notarías, cada una de ellas desempeñan un papel crucial en la certificación de documentos y trámites legales. (Lee también : Notarías en Colombia: todo lo que debe saber).

8:00 a.m. a 12:00 m. es el horario de los turnos de los sábados de las notarías.

Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:15 p.m. y 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

Ubicación: barrio Pie del Cerro, edificio Centro Cultural San Lázaro, frente al Castillo San Felipe de Barajas, Cra. 15 No. 31-110

Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:10 p.m. jornada continua

Horario de atención: lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Sábados de turno 2023:

Ubicación: Centro Histórico, Calle Vélez Danies No. 4-28

Horario de atención: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 4:30 p.m.

Ubicación: Bocagrande Cra. 3 No. 9-98

Horario de atención: lunes a jueves 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. viernes 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Horario de atención: lunes a viernes 7:15 a.m. a 12:15 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m. en semanas de turno hasta las 4:00 p.m.

Ubicación: Alto Bosque, Transversal 51 No. 21-63 Local 104-105

Horario de atención: lunes a jueves 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y los viernes 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 1:30 p.m. a 4.30 p.m.

Horarios: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Dirección: barrio La Playa 6 No. 13-62, calle Principal

Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Horario: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. jornada continua.

Sábados 8: 00 a.m. a 12:00 m.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Dirección: Calle 6 No. 10-35

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a.m. a 6:00 p.m. Los viernes hasta las 5:00 p.m.

Dirección: calle 22 No. 52-42

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y 1:00 p.m. a 6:00 p.m. Los viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Dirección: Calle 11 No. 3-65

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. Los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Dirección: calle 18 No. 36B – 16

Horario: lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Cra. 16 No. 15-04 Calle Santander, barrio Paraíso

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. (Lee además: ¡Atención! Para viajar a España necesitarás un permiso especial).

Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Dirección: cra. 6 No. 12 – 36

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua.

Horario: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., jornada continua. Los viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dirección: calle 26 No. 14 – 79, Calle Santander

Horario: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., jornada continua. Los viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Dirección: calle 21 No. 42-11, barrio Centro

Notario: Oswaldo Rafael Paredes Mercado

Teléfono: 605 6890279

Correo: unicasanjuannepomuceno@supernotariado.gov.co

Web: notariaunicasanjuannepomuceno.com.co

Dirección: cra. 14 No.7-63

Horario: lunes a jueves de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. viernes 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 a.m. a 5:00 p.m.