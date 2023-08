¡Ojo! Cuantiosas multas por incumplir la Ley de Desconexión Laboral

“El incumplimiento puede generar reclamaciones individuales por parte de trabajadores que consideren vulnerado su derecho a la desconexión laboral y, por lo tanto, soliciten ante un Juez de la República condenas relacionados con el pago de trabajo suplementario por no haberse garantizado el efectivo descanso, indemnizaciones por despidos indirectos si renunciaron por esta situación, o que se declare la existencia de un acoso laboral y las consecuencias propias de esta figura”, expresa Daniel Contreras, asociado de la firma Godoy Córdoba.

"Por lo tanto, los empleadores están en el deber, no solo de publicar la política de desconexión que la Ley establece, sino también de garantizar el cumplimiento de la misma, así como del derecho a la desconexión en sí, lo anterior, sin perjuicio de señalar que, esto no significa que el empleador no pueda requerir al trabajador para prestar sus servicios cuando existan razones objetivas para ello, en específico las previstas en el numeral 6° de la Ley en cuestión".

Hay excepciones

No obstante, es importante resaltar que no todos los trabajadores están cubiertos por esta ley, ya que la misma establece las siguientes excepciones:

1. Los trabajadores y servidores públicos que desempeñen cargos de dirección, confianza y manejo.

2. Aquellos que ejercen un cargo o función que les implique tener una disponibilidad permanente, por ejemplo, la fuerza pública y organismos de socorro.

3. Las situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos, en los que se requiera cumplir obligaciones extra con la empresa o institución para la continuidad al servicio o para dar solución a casos de urgencia en la operación, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa viable.