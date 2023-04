Predial: “A los constructores nos están dando sopa y seco”

Jaime Hernández, presidente Junta Directiva Camacol Bolívar.

Hernández anunció que se busca una reunión con la secretaria de Hacienda, Diana Villalba –quien asistió a la Asamblea en calidad de invitada– para que en conjunto con las constructoras se busquen alternativas, mientras se resuelve la solicitud de aclaratoria con respecto a los incrementos del 2.000 y 3.000% en los avalúos.

Hernández indica que “mientras no se resuelvan esas solicitudes, no se podrá seguir escriturando. Tú no escrituras si no pagas el Predial. Nos están dando sopa y seco por todos lados”, insistió. Frente a los cambios en el programa ‘Mi Casa Ya’, el dirigente dijo que “los constructores estamos perdiendo confianza, porque se ha modificado algo que venía funcionando bien. Yo acepto ajustes, pero no desajustes para un programa que ha sido exitoso. Además, no nos da confianza el focalizar subsidios con base en el Sisbén, sino está bien estructura ese sistema.

Para el dirigente todos estos “ajustes” impactarán en el empleo, ya que cada vivienda genera 4 empleos y la cadena del sector también se impactará.