“La vivienda, en el peor momento de la última década”: Camacol

Con casi todos sus indicadores en rojo, el sector de la vivienda pasa “por el peor de los momentos en la última década”, advirtió este lunes en Cartagena el presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, al intervenir en la Asamblea Seccional del gremio. (Lea aquí: Mi Casa Ya tendrá ajustes para elegir a beneficiarios: conózcalos en detalle).

“Ésta no es una charla motivacional... el mensaje de fondo es que la dinámica del mercado de vivienda está cambiando. Cambió con la nueva reglamentación de ‘Mi Casa Ya’, que era un programa sin trámites, donde se acompañaba a los hogares desde la preventa, no desde la compra de la vivienda, y esas reglas de juego cambiaron. ¿Por qué? Porque para este Gobierno este programa, que ha sido exitoso, es también una carga fiscal importante que no tendrá la gran cantidad de recursos que mantuvo en los últimos 2 o 3 años. También estamos en uno de los momentos más difíciles que haya atravesado el sector en materia de ventas. Es más, casi todos los indicadores están en rojo, porque hay una condición macroeconómica de menor crecimiento de la economía, con altas tasas de interés debido a la inflación que ha desincentivado las ventas”, explicó el dirigente.