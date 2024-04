La vivienda sigue contraída; tres acciones de Camacol para reactivación

El mercado de vivienda nueva en Bolívar culminó con la mayoría de sus indicadores en rojo en el primer trimestre del año. Sólo la venta de Vivienda de Interés Social (VIS) tuvo un leve aumento del 0,3%, al pasar de 970 unidades comercializadas a 973 en el primer trimestre, según el más reciente informe de Camacol.

Los lanzamientos de viviendas, tanto VIS como No VIS, las ventas de No VIS y las iniciaciones de vivienda VIS y No VIS muestran variaciones de -36,5%, -49,1%, -13,8%, -92,0% y -17,5%, respectivamente, según el informe ‘Desempeño del mercado de vivienda nueva’ de Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol, presentado ayer en Bogotá por el presidente ejecutivo del gremio, Guillermo Herrera. (Lea aquí: Camacol hizo un llamado al sector construcción frente a escasez de agua).

Las cifras de Bolívar son un reflejo del panorama del sector en el país, que no tiene un solo indicador en verde, todos en rojo, lo que evidencia la crisis del sector.

En el primer trimestre del año las ventas de vivienda nueva cayeron 17,7%, los lanzamientos descendieron 34,0%, las iniciaciones tuvieron una variación de -26,7% y el total de las licencias de construcción destinadas a vivienda cayeron 44,4%.

En el primer trimestre del año se comercializaron 32.017 unidades de vivienda, con una contracción de -17,7% frente a igual periodo de 2023. Para Camacol esa cifra es la más baja para ese periodo en los últimos 15 años.

La crisis del sector también le pega al empleo y en febrero la construcción perdió 50 mil puestos de trabajo, señala Camacol.

Para Camacol la industria ha sorteado los retos como inflación, costos de la construcción y tasas de interés.

Planes de reactivación

Durante la presentación del informe trimestral del sector, el presidente ejecutivo de Camacol, Guillermo Herrera señaló: “El sector de la construcción hoy tiene una escala inferior en comparación con el periodo 2013-2019 cuando se comercializaban mensualmente 14.701 viviendas en promedio. Durante el 2024, a marzo, las ventas mensuales sumaron en promedio 10.474 unidades, un valor que parece ser el piso del sector y a partir del cual podemos pensar en una estrategia de crecimiento”.

Durante su intervención Herrera presentó tres acciones para la reactivación que se han evaluado en Camacol en el marco de la situación del sector: la primera consiste en buscar mecanismos de coordinación efectivo para la asignación de subsidios por parte de las regiones.

Se ha identificado que los entes territoriales quieren implementar modelos de subsidio a la cuota inicial, que pueden ser complementarios o independientes a ‘Mi Casa Ya’, así como alivios a las cuotas hipotecarias. Para el presidente de Camacol, es necesario que se generen mecanismos de coordinación que permitan estandarizar los instrumentos y con ello facilitar los trámites para los gobiernos locales, los hogares y el sector privado.

En segundo lugar, insistió en la necesidad de implementar el plan de reactivación del sector, propuesto por el Gobierno nacional, a partir de la inversión de nuevos recursos para coberturas a la tasa de interés. Con un presupuesto cercano a $1 billón se pueden movilizar recursos para cerca de 160 mil coberturas a la tasa para VIS y No VIS, que podrían apalancar ventas de $40 billones y generar alrededor de 275 mil empleos por año.

La tercera medida consiste en mejorar la ejecución de Fonvivienda, que con corte al 31 de marzo era del 2 %, y adelantar las gestiones para garantizar las coberturas a la tasa faltantes para los 50 mil subsidios de Mi Casa Ya, precisa un comunicado del gremio.

Otras acciones y proyecciones

Además, el presidente de Camacol señaló que se debe poner sobre la agenda la discusión sobre el futuro de las ciudades y la necesidad incrementar la producción de vivienda formal para lograr un crecimiento ordenado y sostenible.

“Estamos vendiendo 130 mil viviendas por año en un escenario en el cual la necesidad supera las 200 mil. Ahí tenemos un reto muy grande, pero también una oportunidad para generar empleo y crecimiento económico, a la vez que reducimos la informalidad y el déficit habitacional”. (Lea aquí: Camacol: “necesitamos de mayores recursos para una óptima reactivación en el país”).