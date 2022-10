Signos de desaceleración en ventas del comercio

Jaime Alberto Cabal, presidente ejecutivo de Fenalco.

Reforma tributaria

“Por ello, Fenalco tiene una gran inquietud, y es que si en el país cae el ahorro, cae el consumo y cae las inversiones, la afectación del comercio y el retail es directa y algo muy importante, se lesiona el crecimiento económico y por supuesto la formación de empleo”, dijo Cabal. (Lea aquí: “Si al comercio le va mal, la economía se cae”).

Aprovechando la instalación de Góndola, el máximo evento del supermercadismo en Colombia, Cabal reiteró que la posición de Fenalco frente a la reforma tributaria que cursa en el Congreso, “que ha sido una posición clara, de crítica constructiva, porque no solo levantamos la mano para quejarnos, sino para proponer sobre los aspectos que consideramos pueden afectar el consumo, el ahorro y la inversión”. Dijo, además, que se trabaja para que la reforma tributaria no sea por $22 billones, como se está planteando en el proyecto. Igualmente para que se tenga en cuenta la no afectación a las personas naturales y pensionadas del país, porque lesionan la capacidad de ahorro y el consumo, y para que los impuestos sobre las empresas o personas jurídicas del país no tengan dobles imposiciones, como son los impuesto combinados de renta, de patrimonio, ganancias ocasionales y sobre los dividendos. “Esperamos que en estas dos semanas el Congreso y el Gobierno recapaciten sobre la imperiosa necesidad de morigerar el tamaño de la reforma y los cruces de impuestos que se llevan a cabo”, dijo Cabal.