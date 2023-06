¿Varado? Subsidio de desempleo da hasta $1′700.000: te explicamos cómo pedirlo

1. Que su situación laboral haya terminado por cualquier causa o, en el caso de ser independiente, su contrato haya cumplido con el plazo de duración pactado y no cuente con ninguna fuente de ingresos.

¿Cómo aplicar al subsidio de desempleo?

Para acceder a los beneficios del subsidio de Protección al Cesante usted deberá:

1. Acudir a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo.

2. Cumplir con los trámites exigidos por el Servicio Público de Empleo y los requisitos para participar en el proceso de selección de los empleadores a los que sea remitido por este.

3. No rechazar la ocupación que le ofrezca el Servicio Público de Empleo, siempre y cuando ella le permita ganar una remuneración igual o superior al 80% de la última devengada en el empleo anterior y no se deterioren las condiciones del empleo anterior. Recuerde que no podrá haber salarios inferiores al salario mínimo.

4. Culminar el proceso de formación al cual se haya inscrito para adecuar sus competencias básicas y laborales específicas, excepto en casos de fuerza mayor que reglamentará el Gobierno Nacional.

Una vez haya cumplido con los requisitos, el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante deberá verificar la petición y aceptarla o no dentro de los 10 días hábiles siguientes.