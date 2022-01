Educación basada en competencias: ¿una guía viable en Colombia?

Aún nos encontramos inmersos en la pandemia por el COVID con el surgimiento de nuevas variantes y la aparición incesante de nuevos casos; aunque el regreso a clases presenciales en el país ya es una realidad por decreto, el futuro de la educación aún es incierto, por lo que es importante que las instituciones no dejen de buscar nuevos planes y modelos educativos no sólo para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, si no para actuar ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.