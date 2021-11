5 características que hacen de Las Ramblas una plaza comercial única

Seguramente has visto, en redes sociales, alguna foto de tus amigos con una fuente de azulejos color turquesa de fondo. Si la locación no te parece conocida, te contamos que se trata de Las Ramblas, una plaza comercial ubicada en la Zona Norte de Cartagena, que si bien no está recién inaugurada, cada vez llama la atención de más visitantes por sus espacios aire libre, ideales para compartir fuera de casa en pandemia, con menos riesgos de contraer el virus en comparación con los centros comerciales cerrados. Te contamos más detalles sobre este espacio singular:

1. Ubicación. Las Ramblas está en la Vía del Mar, en Cartagena, cerca de los complejos de Barcelona de Indias y Barceloneta. Es el lugar ideal para que los ciclistas y patinadores que practican su deporte por esta vía hagan una pausa.

2. Zonas verdes. Esta plaza comercial es como ninguna otra en Cartagena pues los espacios al aire libre y las zonas verdes son su principal atractivo. Está rodeada de cuerpos de agua, por lo que además de comprar o comer en restaurantes, como en cualquier otro centro comercial, en Las Ramblas puedes disfrutar de un rato al aire libre, al pie de la fuente o a la orilla del lago. Puede leer: 15 parques y zonas verdes adoptadas para su mantenimiento y revitalización.