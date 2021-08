Los centros comerciales también aportan a la recuperación de la economía

La vivienda, especialmente de interés social, es la estrella del sector de la construcción en Colombia. El gremio y el Gobierno han logrado una gran sinergia en las iniciativas para propulsar a este segmento, durante la reactivación económica, lo que ha permitido récords históricos en cuanto a venta de unidades habitacionales y entrega de subsidios. Puede leer: Así se mueve el mercado inmobiliario en Cartagena.

A pesar de no tener el componente social del segmento VIS, las edificaciones comerciales también son un elemento importante en la construcción colombiana pues comprenden apuestas multimillonarias que no solo estimulan la cadena productiva (proveedores de materiales, de equipos, mano de obra, etc.) durante la ejecución de la obra sino que además integran al sector comercial, una vez está listo el proyecto.

En términos técnicos y según estimaciones del gremio, las edificaciones comerciales triplican la ocupación laboral de otros segmentos no habitacionales (institucional, bodegas, etc.) pues por cada 100 metros cuadrados construidos con fines comerciales, se ocupan de manera directa 3,6 personas.

El censo de edificaciones del Dane revela que en el segundo trimestre de este 2021, el área efectivamente construida (área causada) para el uso comercial fueron 232.568 metros cuadrados. Esto se traduce en un aumento del 12,9 % con respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, la reactivación de este segmento todavía no alcanza las cifras de los años anteriores a la pandemia: en 2019 fueron 390.358 metros cuadrados de área causada en el segundo trimestre; en 2018, 437.678 m² y en 2017, 582.020 m².

Ahora bien, es importante resaltar que al comparar estas últimas cifras se evidencia la disminución progresiva, año tras año, del área comercial construida, lo que supone que además de la pandemia hay otros factores que influyen en el decrecimiento de las obras.

Los datos del Danetambién indican que en junio de este año se aprobaron licencias para la construcción de 383.651 m² proyectos no habitacionales, lo que significó un aumento de 75.905 m² en comparación con junio de 2020.

Además, entre el tercer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021 el área en la que se iniciaron obras en el segmento comercial fue de 115.625 m². En el 2019 fueron 303.729 m².

En los últimos 12 meses, la participación de las obras no residenciales fue del 17% del total de las construcciones, una pérdida de 12 puntos porcentuales con respecto al período anterior.