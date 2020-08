¿Saldos a su favor en la declaración anual? Esto es lo que debe hacer

Cada año, cuando se aproxima el mes de agosto, los colombianos sacan lápiz y papel, llaman a sus contadores de confianza y se dedican a revisar sus cuentas para asegurarse de que llenaron su declaración de renta adecuadamente y cumplieron su deber ante el Estado. De cuando en cuando, si todo ha salido bien, pueden llevarse una sorpresa: un saldo a favor, señal de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le debe dinero.

Esta infrecuente circunstancia puede darse por varias razones, pero las principales son las en la fuente excesivas retenciones en la fuente y el pago de sumas monetarias que en realidad no le correspondían. Una vez que se dé, la ley colombiana, según lo estipulado en normas como el Decreto 1000 de 1997, le da tres opciones: compensación, devolución e imputación. Estas alternativas implican cumplir con determinados requisitos, formularios bien diligenciados y toda una serie de soportes legales. Si desea consultar el procedimiento para cada una de ellas, puede dirigirse a la página de la DIAN. Tenga en cuenta que también puede realizar estos procedimientos de manera virtual, siempre y cuando posea una firma electrónica.

Imputaciones

Esta es la opción más utilizada para muchos colombianos, puesto que les permite aprovechar el monto del saldo a favor para obtener beneficios a largo plazo y no requiere de mayores trámites. Consiste en “trasladar” el excedente de una declaración a la del año siguiente, algo que debe quedar registrado dentro del mismo documento (asesórese con un contador).

“Si en la declaración del 2020 queda un saldo a favor de $ 30 millones de pesos, el contribuyente podría hacer el trámite para imputar dicho valor y que así le sirva para pagar los, por ejemplo, $ 20 millones del impuesto de renta del 2021. Hecho eso, aún le quedarían $ 10 millones a favor”, afirma Harlim López Córdoba, abogado especializado en derecho tributario.

Compensaciones y devoluciones

En caso de usted que desee quedarse con el dinero en excedente para aumentar su liquidez, puede exigir una devolución y que le depositen el monto en una cuenta bancaria. Tenga en cuenta que usted no tendrá derecho a este beneficio si han pasado más de dos años desde la fecha de vencimiento de la declaración (en el caso de las personas naturales), si no ha llenado la documentación requerida o si usted tiene alguna obligación pendiente con la DIAN que no esté incluida en la declaración de renta.

En caso de que ocurra lo anterior, tiene la opción de acceder a una compensación, que no es otra cosa que utilizar el saldo a favor pavor para cancelar sus deudas con el organismo tributario. Al igual que en el caso de una devolución, usted deberá tener sus documentos en orden y hacer la solicitud dentro de un plazo de dos años.

“A diferencia de la imputación, la compensación no se realiza sobre el mismo impuesto a la renta, sino que se aplica a cuestiones de patrimonio, ventas, sanciones y otras cargas tributarias”, explica el abogado Harlim López. Tenga en cuenta que las tres opciones no son mutuamente excluyentes: si le queda dinero luego de haber compensado, usted puede imputar una cierta cantidad y pedir que le devuelvan el resto.