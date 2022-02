Consejos para afrontar la pérdida del año escolar

En todos los salones hay chicos con buenas notas, los que se conforman con el mínimo para pasar las asignaturas y otros que, por diversos motivos, no logran obtener los resultados que necesitan para aprobar. Si su hijo es de estos últimos, aunque su primer instinto como padre sea regañarlo, tildarlo de perezoso y de futuro “fracasado”, es mejor que ponga manos a la obra e intente comprender qué fue lo que realmente ocurrió, pues de lo contrario solo contribuirá a la apatía, a la vergüenza y a la frustración que hicieron que el muchacho reprobara en primer lugar. Si su hijo está repitiendo el año siga las siguientes recomendaciones:

1. Esté atento a las señales

“Perder el año no es algo que pase de un día para otro, siempre hay hábitos que evidencian el bajo rendimiento y el desgaste emocional de un estudiante”, afirma la psicóloga Rocío Vela Samudio. Los niños con mal desempeño académico tienden a evitar hablar de la escuela, a dedicarle un tiempo excesivo a los deberes o no hacerlos y a experimentar cambios negativos en el apetito, el ánimo o los hábitos de sueño.

2. Hable con su hijo y pregúntele qué dificultades experimentó en la escuela

Hay muchas posibilidades. Quizás le era difícil concentrarse debido a una discapacidad cognitiva no identificada, quizás era víctima de matoneo y eso afectó su ánimo a la hora de dedicarle tiempo al estudio o quizás los métodos de los profesores no funcionaron con él y se aburrió al no comprender los contenidos ni su utilidad.

Cualquiera que sea el motivo, es importante identificarlo para proceder a las posibles soluciones: hablar con profesores y directivos, consultar con un psicólogo, conseguir tutores o dedicar tiempo extra a suplir los conocimientos que no ha logrado adquirir con la ayuda de materiales como explicaciones más sencillas, resúmenes, videos o juegos interactivos.

También es valioso preguntarle qué asignaturas o temáticas se le hicieron más difíciles de entender para así estar preparados cuando tenga que afrontarlas una vez más. Es vital hacerlo sentir acompañado y comprendido mientras se recupera del estrés que le sigue a la pérdida del año.