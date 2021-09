Ley de Transición Energética, un impulso para las energías renovables

Colombia se caracteriza por tener condiciones geográficas y climáticas favorables para desarrollar proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables, especialmente la región Caribe”.

Incentivos tributarios. Esto beneficia el desarrollo de proyectos de fuentes renovables no convencionales, gestión eficiente de la energía, medición inteligente; así como la inclusión de nuevas tecnologías como los es el almacenamiento y el hidrógeno. Estos incentivos permiten que los interesados en desarrollar este tipo de proyectos puedan tener exclusión de IVA para los bienes y servicios que el proyecto requiera, deducción de renta, depreciación acelerada y exención arancelaria.

La Asociación de Energías Renovables, Ser Colombia, una entidad privada sin ánimo de lucro que agrupa a 70 compañías nacionales e internacionales que le apuestan a la implementación y desarrollo de energías no convencionales, nos ayudó a responder algunas preguntas sobre la Ley de Transición Energética.

Este impulso tomó forma con la Ley 2099 del 10 de julio del 2021, que modifica a la 1715 del 2014 que regulaba la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional. ¿Qué significa está modificación? Según lo indicó Duque, esta nueva norma “le abre la puerta a nuevas fuentes de generación como el hidrógeno, incentivos para las fuentes no convencionales y un nuevo impulso a la movilidad sostenible”. Puede leer: Presidente Duque sancionó la Ley de Transición Energética.

Ser Colombia

5. ¿Cómo afecta o beneficia esta ley a los ciudadanos de a pie?

El impacto es bastante positivo para la ciudadanía en general. La Ley de Transición busca reactivar la economía nacional y que el ciudadano puede ser parte de la política energética que se está promoviendo. ¿En qué sentido? En que pueden llegar a implementar estas tecnologías renovables en sus hogares, ahorrar energía, brindar eficiencia y contribuir en la calidad de servicio. Esta ley no es solo para quienes cuentan con una red eléctrica que les permite tener un servicio de energía continuo, sino que también incluye a zonas no interconectadas y que, a través de soluciones individuales como lo es la solar fotovoltaica, las personas que no cuentan con un servicio de energía, lo podrán tener.

Así mismo, los nuevos sistemas de generación, permitirán llevar energía a más hogares apartados que es una situación que también presenta la región Caribe. Así mismo, tecnologías como el almacenamiento, permitirán que las dificultades de servicio de energía, que son comunes en la región, se mitiguen, mejorando así, la calidad de servicio a la comunidad en general.

6. ¿Cuál es el panorama de la región Caribe en esta búsqueda de nuevas energías?

Colombia se caracteriza por tener condiciones geográficas y climáticas favorables para desarrollar proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables, especialmente la región Caribe, que cuenta con un gran potencial. Un caso especial es La Guajira, donde la velocidad del viento en esta zona, por ejemplo, a una altura de 80 metros, está alrededor de 9 metros/segundos, el doble del promedio mundial, y la radiación solar está en un 60% por encima del promedio mundial, lo que garantiza que tecnologías como la solar fotovoltaica y eólica operen de manera óptima, segura y confiable. Le puede interesar: Energías limpias: una mirada desde el Caribe.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.