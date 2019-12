Aproveche la prima navideña: invierta, ahorre y no se endeude

La atmósfera decembrina es tan embriagadora que muchos se olvidan de lo que ocurrió en meses anteriores y, sobre todo, en lo que les espera el año que viene.

A eso hay que agregarle el hecho de que sus ingresos durante diciembre son más altos gracias a la codiciada prima navideña, que equivale aproximadamente a la mitad del salario para la mayoría de los trabajadores y a un salario adicional para los servidores públicos.

“Hay plata”, dirá usted con la prima en mano, y antes de que termine la oración con un “para gastar”, ya se habrá imaginado las comidas, los regalos y los paseos que se avecinan. Si lo piensa dos veces, probablemente se acordará de que también tiene pendientes algunos créditos, matrículas, útiles, servicios públicos y, tal vez, las cuotas de su nuevo apartamento o de un carro.

Por eso, antes de pensar en los juguetes y la cena del 24, es mejor que se valga de la prima para cubrir gastos importantes.

En qué invertir

La prima no es un monto insignificante, pero tampoco es infinito. Según Tania Jiménez Castilla, decana de la facultad de Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, “las personas deben priorizar el uso que le dan a su prima navideña y recordar que es un monto adicional que sólo reciben dos veces al año. Es un buen empuje para comenzar a pagar algunas deudas pendientes”.

Es decir, que antes de usar la prima para divertirse, debe contemplar si le sirve para aliviar algunos de sus deudas; cuídese de no caer en más durante la temporada navideña.

Infortunadamente, los colombianos tienden a endeudarse durante esta época “por el ambiente. Están los familiares, los que vienen de fuera, los sobrinos que no han visto, los primos y demás. Entonces, resulta que la prima no alcanza para cubrir todos esos regalos y muchos adquieren deudas pensando en cubrir esos obsequios adicionales”, comentó la decana Jiménez.

La razón por la que hacer esto es económicamente perjudicial, según Jiménez, es que “los juguetes, la comida y la ropa son bienes perecederos, bienes de consumo que no van a generar ningún ingreso a futuro, sino intereses. No son inversiones y no hay que dejarse llevar por la euforia de la época y las vacaciones”. En otras palabras, diciembre no es un buen momento para endeudarse.

La experta en economía sugiere que si se va a invertir la prima en bienes de consumo, “primero hay que revisar varios almacenes o tiendas en línea, porque muchos ofrecen descuentos o paquetes en promoción. Si tienen compromisos a futuro, como las matrículas de sus hijos o los útiles escolares, lo mejor es que utilice la prima para hacer un ahorro programado a corto plazo”.

Una última opción que puede considerar es utilizar la prima para abrir una cuenta de ahorro, pagar capacitaciones o incluso comprar acciones. Invertir en cualquier cosa que pueda representarle ingresos a futuro es hacer un mejor buen uso de la prima navideña que gastarla toda en regalos o comida.

¿Qué es la prima navideña?

Por ley, todos los empleadores tienen plazo hasta el 20 de diciembre para remunerar a sus empleados con base en las utilidades que ellos generan semestralmente para la empresa. En Colombia existen varios regímenes de primas: los trabajadores que ganan dos salarios mínimos o más recibirán la mitad de su salario mensual total, los servidores públicos y algunos miembros del sector educativo recibirán un salario completo, aquellos que ganen menos de dos salarios mínimos y reciban auxilio de transporte deberán incluir esta cantidad dentro del cálculo de la prima.

Desde 2016, el personal de servicio doméstico también recibe este beneficio. Quienes hayan sido contratados por seis meses o más, pero no hayan completado aún su tiempo cuando llegue diciembre, recibirán un prima proporcional con base en el número de días trabajados. Los trabajadores contratados por períodos inferiores a un semestre o que reciban un salario integral no recibirán prima.

Si su empleador se demora en el pago de la prima, usted tiene el derecho de denunciarlo ante las líneas que el Ministerio de Trabajo habilitó para dicho propósito.