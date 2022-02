Requisitos para cursar una maestría: aliste estos documentos

Si está decidido a cursar una maestría, no dilate el alistar los requisitos para el proceso de admisión, incluso si aún no se decide entre varias opciones de programas o si no ha definido cómo financiarla, pues los documentos que solicitan las universidades son más o menos los mismos y tenerlos preparados le permitirá postularse en simultáneo a diversas convocatorias o aspirar a una beca en los plazos estipulados.

Le mostramos cuáles son los documentos que sí o sí debe gestionar para su postulación.

Título de pregrado

La universidad le exigirá un título de pregrado que, por lo general, debe ser de la misma área de conocimiento del posgrado que escoja. Por ejemplo, a las maestrías en educación pueden aplicar los egresados de trabajo social o comunicación, entre otras carreras de ciencias sociales.

Tenga en cuenta que si planea estudiar en el extranjero, su diploma debe estar sellado por el Ministerio de Educación, apostillado y traducido si es que el destino donde cursará la maestría tiene un idioma nativo diferente al español. Este requisito también aplica en caso de aspirar a becas.

Hoja de vida

El currículum suele sumar un porcentaje importante en el proceso de admisión, pues los evaluadores tienen en cuenta su trayectoria profesional y si esta es afín con el enfoque de la maestría a la que se presenta. Aunque algunas instituciones de educación superior tiene formatos para la hoja de vida, prepare un buen sumario sobre su trayectoria y resalte sus experiencias más significativas.

Cartas de recomendación

No todos los programas exigen este requisito, pero no está de más que pida a su jefe, docente de pregrado o mentor que escriba una recomendación que respalde su trayectoria o habilidades profesionales. Es importante que gestione las cartas con anticipación para que quienes estén dispuesto a recomendarlo, tengan tiempo de escribir la misiva sin afán. Las cartas de recomendaciones también son necesarias en caso de solicitar becas.