5 barrios inscritos por primera vez al Reinado de Independencia 2021

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) dio a conocer el listado oficial de las candidatas inscritas por sus barrios a la convocatoria ‘Somos Lanceras Comunitarias’, con un total de 27 participantes; sin embargo, quedaron pendientes otras dos niñas, de las cinco que no alcanzaron a inscribirse por problemas técnicos en Internet y, al parecer, en la página web: www.convocatoriasipcc.com.

Los días de incertidumbre acerca de si habrá o no suficientes candidatas para participar en el Reinado de Independencia 2021 llegaron a su fin. ( Lea aquí: Reinado de lndependencia: los barrios inscritos casi al cierre ).

El IPCC aseguró que la caída de la página se presentó por la contingencia de personas que ingresaron antes de la hora de cierre para no quedar por fuera. Teniendo en cuenta la intención de las cinco representantes que no alcanzaron a completar el listado de candidatas al concurso, se oficializó la entrada de tres de esas cinco. Además, se estudió la opción de ampliar el plazo hasta hoy para que las que hagan falta y otras chicas que deseen participar se inscriban sin ningún inconveniente y presenten la documentación completa. (Lea también: [Fotos] Señorita Cartagena: ¿por qué ir al CNB y no a Miss Universe).

Te mostramos los barrios y poblaciones a las que pertenecen las candidatas inscritas oficialmente al Reinado de la Independencia, incluyendo los que participan por primera vez. En caso de incluir a las otras dos niñas que tendrán el chance de diligenciar sus documentos para participar, serían 29 reinas sin contar las otras posibles chicas que le apuesten a representar sus barrios en este 2021.

Inscritas por sus barrios

- La Campiña.

- El Carmelo.

- Los Caracoles.

- Torices.

- Bocagrande.

- El Nazareno.

- Urbanización La Troncal (primera vez).

- Escallón Villa.

- Antonio José de Sucre.

- Fredonia.

- El Educador.

- Puerto Rey, vereda de La Boquilla (primera vez).

- Nelson Mandela.

- Lo Amador.

- Urbanización La India.

- El Libertador.

- Urbanización Ciudadela 2000.

- El Espinal.

- Villa Fany (primera vez).

- La María.

- El Prado.

- Viejo Porvenir.

- El Silencio (primera vez).

- Ceballos.

- Corregimiento de Bayunca.

- Bruselas.

- Villa Hermosa (primera vez).