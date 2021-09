[Fotos] Señorita Cartagena: ¿por qué ir al CNB y no a Miss Universe?

A escasos dos días de la coronación, las cuatro candidatas a Señorita Cartagena 2021 posaron en exclusiva para el lente de El Universal desde el Hotel Nácar by Hilton.

Las reinas están dispuestas a entregar todo de sí para obtener el título y suceder a Andrea Martínez Ballestas, Señorita Cartagena 2019, y lo han demostrado en este concurso “flash”: comenzó en forma el jueves 23 de septiembre (cuando anunciaron a la concursantes) y terminará el jueves 30, con la coronación. La mujer que obtenga la corona no solo será llamada “la más bella de Cartagena”, sino que tendrá el reto de competir en la próxima edición del Concurso Nacional de Belleza... A propósito del CNB, recordemos que ya no es dueño de la franquicia de Miss Universo en Colombia (ahora la tiene la Organización Miss Universe Colombia) y por lo tanto no puede designar a la representante de nuestro país para el reinado mundial, así que les preguntamos a las candidatas: ¿por qué presentarse al CNB y no al Miss Universe? (Le puede interesar: Concurso Nacional de Belleza: los eventos que se realizarán en 2021)

María Camila Sinning: “Me identifico con el CNB porque fue el concurso con el que yo nací, para mí el CNB es más que el simple concurso de belleza, es algo que siempre me ha gustado del CNB y es que ha tenido esa labor social, incluso, mucho antes de que Miss Universo lo implementara en su concurso, entonces es algo que para mí es bastante gratificante y que asocio muchísimo con mi personalidad, entonces siento que por eso mi casa y mi sueño sigue siendo el CNB a pesar de que quizá ya no tenga la franquicia de Miss Universo, por eso sigo así: cumpliendo ese sueño que desde muy niña tengo”.