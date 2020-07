¿A Aida Victoria le practicaron sexo oral en un live? Ella responde

La joven, que en sus redes se dedica a hablar sin tapujos de la sexualidad, estaba en medio de una transmisión en vivo, visto por unas 12 mil personas, era entrevistada junto con su novio Lumar Alonso, cuando de repente el hombre no tuvo ningún reparo, se agachó y simuló la manera en cómo debía practicarse el sexo oral. Sin embargo ella misma aclaró que en medio de ese en vivo estaban haciendo retos y que todo fue una mímica.

Aida Victoria Merlano es una de las influenciadoras más polémicas del momento. Cada vez que la barranquillera hace un video en Instagram, genera todo tipo de emociones, sin embargo para muchos, el realizado en horas de ia madrugada del sábado, fue “bastante pasado” y por eso en Twitter se hizo tendencia y no precisamente por comentarios positivos para la hija de la excongresista. (Lea aquí: La atrevida propuesta sexual de Yina Calderón a Aída Victoria Merlano )

“Yo terminé haciéndole un baile todo sensual a Lumar, me abro un poco el short, él pone la cara y hace una mímica. No hubo sexo oral en vivo evidentemente. Yo creo que es imposible que una persona te coma bien el asunto con un short ahí, no sé qué tipo de sexo oral hueso te hayan hecho a ti”, manifestó Aida en unas historias, después de notar las fuertes críticas que le hicieron.

De inmediato aseguró que para ella, su video sí fue empoderamiento femenino. “La gente está indignadísima. Yo creo que cada quien está en la libertad de tomar decisiones para su vida puede que sea vulgar, guisa, lo que sea, a mí me parece que eso es empoderador porque soy una mujer libre, independiente, tomando decisiones para su vida sin que otro venga a ponerme una pauta y rompiendo moldes. De pronto no es el tipo de empoderamiento con el que te identificas y el molde de lo que te gustaría ser”, comentó en sus videos.

Seguidamente la mujer no mostró interés en disculparse porque “los conectados estaban ahí en un acto libre”.