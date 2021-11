Adele se sinceró sobre nuevo álbum, divorcio y pérdida de peso

En 2018 se casó con Simon Konecki y ese mismo año se divorciaron teniendo un hijo. “No ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre”, expresó.

En el especial “Adele One Night Only”, transmitido por la cadena de televisión estadounidense CBS, la artista cantó por primera vez “Easy on me” ante un público presencial y conversó en exclusiva con la periodista Oprah Winfrey.

Sobre su pérdida de peso, la artista afirmó que su cuerpo ha sido cosificado durante toda su carrera y que por eso no le sorprendió el desconcierto del público al verla. “Yo era ‘body positive’ en ese entonces y ahora también soy ‘body positive’. No es mi trabajo validar cómo se sienten las personas sobre sus cuerpos. Me siento mal si he hecho que alguien se sienta mal consigo mismo, pero ese no es mi trabajo”, señaló.

Después de una pausa de seis años, el regreso de Adele a la escena musical fue favorable: rompió un récord con su primer sencillo convirtiéndose este en la canción más reproducida en Spotify en un solo día.

A día de hoy la cantautora de 33 años sigue en la mira de los medios de comunicación y de sus seguidores, quienes están a la expectativa del lanzamiento oficial del álbum completo que, se espera, será el próximo 19 de noviembre.

Adele acostumbra bautizar sus trabajos musicales con una edad clave en su vida.

En 2008, por ejemplo, se dio a conocer con su álbum debut, “19”, llegando con él a las listas de los más vendidos con temas como “Hometown Glory”.

Su segundo trabajo en 2011, “21”, logró aún más éxitos con sencillos como “Someone Like You” y “Rolling In The Deep”. De hecho, este álbum llegó a ser número uno en 30 países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido.

Finalmente, en 2015 llegó “25”, con temas como “Hello” y “Send My Love”, aclamado por el mercado y la crítica.

Con los tres álbumes Adele ha logrado 15 Grammys, nueve Brit, un Óscar y un Globo de Oro por el tema “Skyfall” que estuvo en la película (del mismo nombre) de James Bond.