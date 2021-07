¿Adriana Lucía, al Senado? Esto respondió la colombiana

“Agradecemos se reconozca la labor de los militantes y se dé el trámite correspondiente a esta solicitud”, dice en el documento no oficial.

Ante esto, el esposo de la cantante, Felipe Buitrago, salió a desmentir dicha información, asegurando que la cantante no tiene aspiraciones políticas o alguna comunicación con partidos. “No sabemos de dónde surgen esos listados”.

Agregó que “valoramos el cariño hacia Adriana Lucía y las buenas intenciones, pero también ella está segura de que gran parte del problema es qué hay mucha gente ocupando cargos para los que no se ha preparado. También cree que en las regiones hay muchas personas ejerciendo liderazgos muy valiosos desde la política. Gente que merece ocupar ese lugar y que además sueña con estar ahí”.

Por su parte, la misma Adriana compartió un tuit negando su postulación. “No, no tengo ninguna aspiración a ningún cargo político. No, no tengo acercamiento con ningún partido político. Sí, todos mis sueños profesionales están en la música. Sí, seguiré apoyando a las comunidades y personas a quienes pueda serviles. Sí, creo en una nueva historia para Colombia”, dice la publicación.

Sobre esto, varios seguidores no se quedaron callados e inundaron las redes de comentarios, algunos para criticar a la cantante y otros para defenderla.

Aquí algunos.