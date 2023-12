Aida Victoria contó por qué terminó su amistad con Yina Calderón

Sin embargo, no duró mucho la amistad entre las dos influencers, todo a causa de las polémicas declaraciones que la DJ realizaba en sus redes sociales sobre su “amiga”. Esto las ha llevado a diversas confrontaciones en varias oportunidades.

La influencer inició el vídeo dando una pequeña aclaración sobre el contenido que crea la DJ, con lo que no está de acuerdo, ni en desacuerdo. “El contenido de Yina es de opinión, yo no tengo nada en contra de su contenido porque ella agarra una situación polémica, da su opinión al respecto, y no solo lo hace conmigo, lo hace con cualquier situación que esté viral en Colombia”, dijo la joven.

En la misma historia, recalcó que, “El problema que yo tuve con ella fue porque la primera vez que ella salió a hacer su contenido, era mi amiga, y salió tirándome mi***a. Y a mí no me parece que uno se pase por el c*** una amistad a costa de tener números”, contó Aida Victoria Merlano. Le puede interesar: Florinda Meza contó si ‘Chespirito’ regresa a la TV pública

Por otro lado, confesó que le dolió lo que hizo Yina Calderón, pues la consideraba como una gran amiga. “En ese momento sí me revolvió, pero las tripas porque era mi amiga”, agregó la influencer.