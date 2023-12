“No necesito a un hombre”: Aida responde a las críticas de Yina Calderón

La reconocida influencer Aida Victoria Merlano ha vuelto a estar en el ojo público, esta vez debido a las controvertidas declaraciones de la también influencer y empresaria de fajas, Yina Calderón.

Después de que se confirmara la reconciliación de Aida con el famoso streamer colombiano Westcol, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Sin embargo, fue Yina Calderón quien arrojó leña al fuego al expresar su opinión sobre la relación en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores.

Calderón no dudó en afirmar que Aida Merlano está “caída” y que busca la atención de WestCol para recuperar relevancia en el mundo del entretenimiento digital. “Aida está como caída, como que no la nombran en ningún lado, y pues ella no es bruta porque necesita las vistas del otro. O sea que el cachetón sabe que ella está ahí por vistas, por qué o, sino no estaría ahí”, comentó la empresaria. Lea aquí: Yina Calderón arremete contra Aida Victoria: “Necesita vistas”

La respuesta de Aida Victoria no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la barranquillera se dirigió directamente a Yina Calderón para desmentir las acusaciones de interés y aclarar que no necesita a un hombre para obtener reconocimiento o éxito. “No necesito a un hombre que me dé ni plata, ni números, porque yo ya tengo”, afirmó Merlano.