Alberto Linero dice que puede confesar a católicos en “ciertos casos”

“ Yo fui un cura feliz, he sido un ser humano feliz, he disfrutado la vida. Todo lo que hice, lo hice feliz. Cuando tomé la decisión de no ejercer más fue en el momento, mucha gente dijo que era muy tarde, pero qué va, la vida es la vida, lo que he hecho es aprender ”, dijo durante entrevista.

El panelista de Blu Radio aseguró que seguirá siendo presbítero hasta el último de sus días en la tierra, por lo tanto, tiene autoridad de administrar sacramentos, brindar orientación a católicos y predicar los mensajes de la Biblia, desde su formación religiosa.

“Es un sacramento que para nosotros los católicos tiene duración eterna, es decir, en la eternidad seguiré siendo presbítero. Lo que no hago es ejercer, no ejerzo el presbiterado, pero lo sigo siendo”.

Para tranquilidad de los seguidores de Alberto Linero, aclaró a los feligreses que puede recibir confesión de un católico en situaciones especificas: “si un católico se está muriendo y necesita un presbítero, y el único que está ahí soy yo, estoy obligado a asistirlo, es decir, a confesarlo y a darle la confesión. Puedo actuar en ese momento como presbítero. Ahora no ejerzo y soy feliz como estoy viviendo”.

Para Alberto, la decisión de ‘colgar los hábitos’ ha traído paz y felicidad, pero diferente a lo que experimento en sus años como sacerdote, pues su vida era libre per desde la individualidad. Hoy disfruta de la liberta con su esposa de cuatro años y con quien tuvo una profunda conexión y fascinación pero por respeto a su decisión con Dios y la iglesia no pasó de una amistad.

"Es un amor viejo, no consumado, no construido, por obvias razones. Éramos amigos y me fascinaba, trabajaba en el lugar que yo dirigía, me fascinaba, pero bueno no pasaba nada porque no podía pasar nada", contó en entrevista con La Otra Entrevista de Tropicana.