Alejandro Fernández y Christian Nodal, juntos en ‘Duele’

Durante el 2020 y a pesar de la cancelación de conciertos en vivo, Alejandro Fernández permaneció muy activo, buscando siempre la manera de conectarse con sus seguidores, y prestando su voz a diversas causas sociales que impactan a la comunidad. Al comienzo del confinamiento, Alejandro formó una alianza con el Dr. Juan Rivera de Univisión para compartir por televisión nacional y plataformas digitales información vital acerca del COVID-19. Consciente del impacto de la pandemia en la comunidad artística, el artista lanzó una conmovedora interpretación del emblemático tema de Joan Sebastián, “Eso y Más”, en apoyo a los músicos y trabajadores afectados por el COVID-19. Las ganancias netas del tema están siendo donadas a las fundaciones MusiCares COVID-19 Relief Fund en Estados Unidos y a MúsicaMéxico COVID-19 en México.

A finales del año, el cantante ofreció un histórico concierto via livestreaming alrededor del continente americano. América A Una Sola Voz reunió a más de 150.000 espectadores en 19 países. Alejandro usó la oportunidad para recordar a sus fans sobre la importancia de votar y una semana después, junto a sus colegas artísticos y mediáticos, lanzó la campana “Vota Por Nosotros” que incitó a los votantes latinos en los Estados Unidos a salir a votar en las elecciones del 3 de noviembre. Aunado a esto, Alejandro donó MXN $1,000,000.00 a la Cruz Roja Mexicana en apoyo a las víctimas de los huracanes que afectaron al sur de México el pasado noviembre.

Recientemente, Alejandro fue invitado a participar en el evento inaugural del Presidente Joe Biden, United We Serve: A Celebration of the National MLK Day of Service, donde interpretó “Decepciones”. Días después, el artista se unió a la campaña de reforma migratoria “We Are Home/Estamos en Nuestro Hogar” para lograr un sistema inmigratorio digno y humano.

Por su parte, Nodal continúa rompiendo barreras y cosechando éxitos. Con su más reciente sencillo “Dime Cómo Quieres” junto a Ángela Aguilar, el joven sonorense debutó por segunda vez en el chart global de Spotify 200 y se adueñó de la posición #1 de YouTube Music Chart México, logrando romper record como el vídeo con más visitas en la historia del listado. Actualmente, el tema lidera por 4ta semana consecutiva la radio Regional Mexicana en Estados Unidos, además de ocupar la primera posición de radio popular y general en México.