Alex Quin: el creador de contenido que se abre camino en Latinoamérica

Como parte de su éxito, el creador de contenido confiesa que ha tomado riesgos en su carrera pero que estos riesgos deben ser calculados. “Asumir riesgos medidos es algo que a menudo jugará a tu favor si estás bien preparado e informado. Pensar con una mente equilibrada es clave para que no tomes decisiones basadas en la emoción. Todo riesgo que tomes en la vida debe medirse y calcularse con lógica y datos si es posible”, explica Quin.

Según comentarios generales, los creadores de contenido más fuertes de la industria están en Latinoamérica y destacar entre los demás talentos es complejo. No obstante, Alex Quin ha logrado colocar el listón alto por su experiencia y conocimiento en la materia.

El colombiano opina que no hay que tener miedo de hacer preguntas o comunicarse con expertos, ya que no siempre los consejos que vienen de amigos o familiares son los indicados. “Siempre debes tener en cuenta que no todos están calificados para dar consejos”, indica Quin.

A la fecha, Quin cuenta con una larga lista de proyectos exitosos que lo convierten en un referente en creación de contenido y marketing. En octubre de 2022 fue reconocido en pantallas del Time Square en Nueva York por su participación en la comunicación digital y las industrias del entretenimiento y la música.

Teniendo presencia en Latinoamérica ha podido instruir a una cantidad considerable de seguidores que están atentos a su contenido por entretenimiento o aprendizaje. Como consejo, Alex Quin afirma que lo que le diferencia de otros especialistas en marketing es que no aprovecha todas las oportunidades que se presentan, ya que no todos los tratos valen la pena. “Significa que ‘no hay trato’ es mejor que un mal trato”, concluye Quin.