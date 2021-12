Amparo Grisales pide al Gobierno legalizar la marihuana

Amparo Grisales es la “diva de divas” de Colombia, así la consideran muchos de sus seguidores, pues la actriz se ha destacado por conservar una esbelta figura con el pasar de los años, a sus 65 años sigue fascinando con su trabajo como modelo, actriz y jurado del programa de televisión ‘Yo Me Llamo’. Lea aquí: La tajante respuesta de Amparo Grisales a medio de comunicación.

La talentosa manizaleña ha sido blanco de muchas polémicas a lo largo de su vida, la mayoría por sus opiniones acerca de diferentes aspectos de la sociedad. En esta ocasión la actriz hizo una revelación que dejó boquiabierto a más de uno, en una entrevista con El Heraldo dijo que ella hacía uso de la marihuana.

“Conozco gente con dolores en sus articulaciones, yo no tengo ese problema porque se pone la pomada y es un alivio. Están las gotas de THC para la ansiedad, ayudan a dormir mejor. Con esta pandemia mantienen la calma y bajan la angustia. No tengo vicios, la prefiero sobre el licor que sí hace daño. La marihuana no es droga, es una planta muy tratable”, expresó la artista, que además puso en cuestión las bebidas alcohólicas.

Con estas declaraciones, Amparo hizo una petición al Gobierno Nacional para que legalicen el uso de la planta, pues considera que en el país hay “buena materia prima” que se puede aprovechar.

”El cannabis es fantástico y creo que tenemos en Colombia una muy buena materia prima. Yo apoyo la legalización en el país, como se viene haciendo en otros países. Colombia tiene buen potencial en tierra para eso, lo digo con claridad y sin necesidad de que sea para fumarla, aunque a mí me gusta consumirla de vez en cuando”, sentenció. Le puede interesar: Amparo Grisales vuelve a la pantalla grande en la comedia ‘El paseo’.

Recordamos que la actriz es uno de los personajes principales de la película ‘El Paseo 6’, con el papel de la abuela más sexy de todos los tiempos.