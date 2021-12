La tajante respuesta de Amparo Grisales a medio de comunicación

La reconocida actriz Amparo Grisales siempre se ha mostrado abierta a expresar lo que piensa o siente frente a diferentes contextos de su vida, por lo que la han catalogado como una mujer espontánea y libre.

En esta oportunidad, Grisales no se quedó callada ante una noticia que le hizo erizar, no específicamente por la emoción, sino por la molestia. Lea aquí: Tildan de transfóbica a Amparo Grisales por lío con participante trans.

La jurado de ‘Yo me llamo’ durante el programa comentó cual es su año de nacimiento, cosa que para muchos no es un secreto, pues la actriz lo ha afirmado en varias ocasiones, pero un medio publicó una noticia que para la ‘Diva’ no fue de su agrado.

Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 100mil seguidores, señaló de “Bobazos” al portal Kien y Ke por un artículo titulado: “Amparo Grisales finalmente confesó el año en que nació”.

“¿Será que Uds. no tienen Wikipedia? Bobazos”, escribió al etiquetar al portal Kien y ke.

Inmediatamente sus seguires salieron en apoyo a la mujer que durante años ha sido reconocida por mantener una esbelta figura.

“Así es... Toda crítica, venga de donde venga, es envidia. Es admirable mantener un cuerpo armonioso y joven el espíritu. Es hermosa por dónde la mires”, fue uno de los miles de comentarios en apoyo a Grisales. Le puede interesar: Vuelve el “paseo” decembrino más esperado por los colombianos.

Recordemos que Amparo estará protagonizando a “la suegra más deseada” de la comedia colombiana ‘El Paseo 6’.