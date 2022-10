Ana del Castillo tendrá que explicar qué hacía en parranda de La Picota

Actor Andrés García habló de su salud: “Si me toca morirme, me muero”

El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna Patiño, indignado, advirtió que “las cárceles no son clubes de recreo y en aquellos centros donde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no pueda mantener el control habrá cambios como ocurrió en La Picota”.

Así es está el panorama en la cárcel

El pasado 26 de septiembre, el periodista Melquisedec Torres reveló una conversación de WhatsApp con una fuente protegida que le habló sobre ciertas irregularidades presentadas en el pabellón ERE Sur. La fuente le aseguró a Caracol Radio que en los últimos tres meses han estado recurriendo el pabellón personas que calificó como escandalosas, “entre ellos, Roberto Herrera, un exrepresentante a la Cámara por el Magdalena; Mario Castaño, que es más conocido; y un señor, Mauricio Perdomo, exalcalde de Florencia que no sé cómo llegó a ese patio porque no es aforado”, dicen los mensajes de texto. Le puede interesar: Ana del Castillo no podrá lanzar nuevo álbum por pleitos con Omar Geles